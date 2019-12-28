Стало известно, в какие страны россияне хотят отправиться в наступающем году

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28 декабря 2019, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фотобанк АН

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие страны жители нашей страны чаще всего ищут туры на 2020 год. Самой большой популярностью пользуется Тайланд.

Из исследований, которые есть в распоряжении RT, понятно: значительный спрос также отмечен на туры в Турцию. Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip, рассказал, что многие интересуются пакетными предложениями по России, но их ищут почти в три раза реже, чем в теплую страну.

Еще путешественники часто ищут готовые поездки в ОАЭ, Вьетнам, Доминиканскую республику, на Кипр, в Италию, Грецию и на Кубу.