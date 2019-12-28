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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты оценили перспективы киноиндустрии в 2020 году

, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперты оценили перспективы киноиндустрии в 2020 году
Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, какие перспективы открывает перед киноделами наступающий 2020 год. Эксперты считают, что сериалы продолжат вытеснять полнометражные фильмы, а женщины и представители различных меньшинств продолжат «отвоевывать» для себя новые роли.

«Индустрия продолжит отвоевывать пространство для женщин, ЛГБТ-сообщества и квир-эстетики. И здесь важно не просто представлять работы для женщин в индустрии, но и пытаться понять, как уйти от пресловутого "мужского взгляда», - считает заведующая кафедрой теории медиа Мария Королькова.

При этом специалисты считают, что новых сюжетов в ближайшее время можно не ждать

АБ

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