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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Психологи рассказали, что делать нелюбителям Нового года

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Психологи рассказали, что делать нелюбителям Нового года
Фото: pixabay.com

В последние дни декабря вся страна усердно готовится к Новому году, однако остаются и те, кто не любит предстоящий праздник. Психологи дали несколько советов тем, кто не хочет отмечать Новый год.

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Оливье как культурное достояние

«Неважно, как большинство готовится к Новому году, суетится, делает покупки, подарки, готовит еду, запасается спиртным. Если это вам не близкое, разрешите себе этим не заниматься», - считает психолог Иван Шабшин.

Специалисты допускают возможность соврать особо настойчивым любителям праздника о делах или срочной поездке. Также в нелюбимый праздник можно заняться работой или хобби, на которое в обычные дни не хватало времени.

АБ

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