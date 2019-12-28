Психологи рассказали, что делать нелюбителям Нового года

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28 декабря 2019, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В последние дни декабря вся страна усердно готовится к Новому году, однако остаются и те, кто не любит предстоящий праздник. Психологи дали несколько советов тем, кто не хочет отмечать Новый год.

Оливье как культурное достояние

«Неважно, как большинство готовится к Новому году, суетится, делает покупки, подарки, готовит еду, запасается спиртным. Если это вам не близкое, разрешите себе этим не заниматься», - считает психолог Иван Шабшин.

Специалисты допускают возможность соврать особо настойчивым любителям праздника о делах или срочной поездке. Также в нелюбимый праздник можно заняться работой или хобби, на которое в обычные дни не хватало времени.