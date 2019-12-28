Как извиниться за свое поведение на корпоративе, рассказал психолог

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28 декабря 2019, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Корпоративы заканчиваются, а работа остается. И порой после совместных праздников с коллегами рабочие отношения могут дать трещину. Доктор социальной психологии Максим Киселев рассказал, как исправить свои ошибки на корпоративе.

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Специалист посоветовал не замалчивать проблему, а искренне извиниться перед коллегами, которых обидели, передает Радио Sputnik. «Если отношения более близкие, это лучше делать лично, а не через сообщения. Если отношения более рабочие, можно и написать. Самое лучшее, что человек может сделать – сослаться, что он был не совсем в ясном состоянии сознания. Это хоть в какой-то мере будет причиной для поведения и поводом для извинения», - считает он.

Также Киселев предупредил, что не стоит реагировать на шантаж. Если кто-то пытается манипулировать вами при помощи фотографий или видео, то лучшим вариантом действий будет перевести всё в шутку. Также специалист подчеркнул, что именно совместные праздники показывают все трещины в коллективе.