Вдова Юрия Лужкова бизнесвумен Елена Батурина объявлена в розыск

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28 декабря 2019, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Елена Баурина, фото: Alexander Chernykh, globallookpress.com

Суд в Калмыкии 27 декабря объявил вдову Юрия Лужкова, бизнесвумен, бывшую владелицу компании "Интеко" Елену Батурину в розыск по делу о клевете. Она проходит по делу как ответчик. Производство начали по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина. На вдову Лужкова наложено обязательство о явке.

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Батурину в розыск объявил мировой судья в Элисте. СМИ пишут, что Батурина знает о возбужденном деле, она наняла четырех адвокатов. Известить же ее о необходимости явиться в суд не удалось, так как бизнесвумен проживает за границей.

В 2006 году Елена Батурина, которой тогда принадлежало ЗАО "Интеко", объявила, что ее брат, бывший первым вице-президентом компании, оставил пост и не имеет права ее представлять.

В середине лета 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей по обвинению в мошенничестве с векселями "Интеко". Батурин отбывал наказание в Калмыкии. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии смягчил наказания, он освободился из колонии. Арбитраж Калмыкии в августе того же года признал Батурина банкротом и открыл реализацию имущества должника.

В 2011 году Елена Батурина продала большинство активов в России.

Она проживает в Лондоне и продолжает развивать свой бизнес на международном уровне.

По данным Forbes, состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

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