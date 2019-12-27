Горячий ТОП региональных новостей: на востоке Калининградской области воруют манекены

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27 декабря 2019, 23:15 [ «Аргументы Недели», Е.Стеклова ]

фото: pixabay

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: кража манекенов в Калининградской области,ДТП в Ставрополе и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области лежащий на дороге пешеход погиб под колесами автомобиля. ДТП произошло днем 27 декабря в Андреапольском районе Тверской области, сообщают в региональной Госавтоинспекции.По предварительной информации, в поселке Костюшино, на улице Школьная у дома №1, водитель автомобиля ГАЗ 3110 совершил наезд на пешехода лежавшего на проезжей части, передает Афанасий-бизнес.

На дороги Петропавловска-Камчатского вышли грейдеры. Они вышли на расчистку дорог Петропавловска-Камчатского. Они начали движение по основным магистралям краевой столицы, в Ленинском и Октябрьском районах города. Служба автодорог обращается к автовладельцам предпринять все меры, чтобы не создавать помех для снегоуборочной техники. Об этом сообщает Полуостров Камчатка.

Детская игрушка вызвала переполох в банке Новосибирска. Сотрудники банка абсолютно верно действовали в экстренной ситуации. Сразу после обнаружения бесхозного предмета они эвакуировали из здания посетителей, вышли на улицу сами, вызвали наряд полиции. Прибывшим на вызов гвардейцам оставалось только обеспечить сохранность пакета и недопущение к нему посторонних лиц до прибытия сотрудников полиции.О том, что в пакете не взрывное устройство, а игрушка с соком, стало известно буквально спустя пять минут, передает НДН.ИНФО.

Кировчанина ограбили в подъезде собственного дома. В отдел полиции №1 городского Управления МВД поступило сообщение о грабеже. Со слов потерпевшего, вечером в подъезде своего дома на него напал мужчина, нанёс побои и отобрал золотые часы и браслет. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Новый Вариант.

На Востоке Калининградской области воруют манекены. Оперуполномоченными уголовного розыска в городе Советске задержан нигде не работающий местный житель, подозреваемый в серии краж. По данным полиции, в дневное время мужчина похитил из магазина одежды на улице Гоголя пластиковый манекен, на котором были надеты мужская куртка и брюки. Спустя одиннадцать дней мужчина снова похитил манекен с представленной на нём одеждой, на этот раз женской кофтой и брюками, уточнаяет НИА Калининград.

В этом году в Ставрополе в ДТП погибли 31 человек. Анализ ситуации с дорожно-транспортной аварийностью свидетельствует о том, что причина преобладающей части ЧП - человеческий фактор. Об этом говорилось на очередной планёрке в администрации Ставрополя. Грамотное проектирование дорожной сети, развитая инфраструктура, оперативная работа госавтоинспекции не помогут, если сами участники дорожного движения будут пренебрегать элементарными требованиями безопасности, лихачить, хамить и, как следствие, становиться первопричиной трагедий, сообщает Ставрпольский репортер.