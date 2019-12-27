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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Видео: Мария Захарова в мини станцевала твист на корпоративе МИДа

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Мария Захарова в мини станцевала твист на корпоративе МИДа
Мария Захарова, фото: globallookpress.com

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик с новогоднего корпоратива ведомства.

На кадрах Захарова и ее зам "открывают" корпоратив Департамента информации и печати МИД РФ танцем под аккомпанемент музыкантов: "Ударно работаем - ударно отдыхаем!", - говорится в подписи к опубликованному посту.

Фолловерам Марии танец понравился и многие отметили, что дипломаты действительно зажигательно отмечают. Однако хватило среди комментаторов и тех, кто поинтересовался, откуда взялись деньги на сие грандиозное мероприятие.

 
 
 
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Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)26 Дек 2019 в 9:43 PST

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