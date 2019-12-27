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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте вышли новогодние троллейбусы

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

На маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте вышли новогодние троллейбусы
an-crimea.ru

На маршруты в крымской столице, а также Алуште и Ялте вышли новогодние троллейбусы, в которых пассажиров ждут праздничные сюрпризы.

Как сообщили в минтрансе, старт таким троллейбусам дали сегодня, 27 декабря. Пассажиров встречают Дед Мороз со Снегурочкой, вручая детям подарки и сувениры.

До окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний маршрут №10 «Арабатская – Заводское».

Также новогодние троллейбусы вышли на линию в Алуште на маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» и в Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

Стоимость проезда в новогоднем троллейбусе такая же, как и в обычном, 17 рублей.

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