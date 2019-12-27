Почему опасно кутать детей?

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27 декабря 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели», Татьяна МАТВЕЕВА ]

Фото: соцсети

Эта зима выдалась особенно тёплой. Если не знать, какой сейчас месяц и посмотреть в окно, то ни за что не скажешь что на улице декабрь. Капает дождь, но даже при такой погоде мы видим многих детей в пуховиках, шапках, варежках да ещё и обмотанных шарфом. Средняя температура воздуха может быть +2, а малыши будут одеты на все -10. Почему же взрослые так сильно кутают детей и характерно ли это для одной России?

За границей, к примеру, во Франции, то можно увидеть удивительную картину: на улице 0 градусов, а маленькие дети, лет 8, бегают в легких джинсах и куртках. Шапки есть не на всех, да и перчатки редкость. Донна Горман жила в России несколько лет и на страницах газеты «Time» недоумевала: почему местные мамы неустанно кутают своих детей. Для европейцев такая привычка удивительна. Да и то, что ребёнок не сам выбирает себе одежду, а это за него делает родитель - кажется дикостью. Если спросить у француженки, не боится ли она, что ее ребенок заболеет, мама скорее всего ответит, что у него крепкий иммунитет и этого не стоит бояться.

Подштанники, кофты, шарфы не уходят из гардероба наших детей до самого лета. И в этом есть своя опасность. Как правило, взрослые хотят уберечь ребёнка от заболеваний и предотвратить простуду, но постоянным утеплением, они мешают ребёнку закаляться. В итоге, когда он выйдет на улицу, одетый не так тепло- он и правда заболеет. Ребёнок часто потеет и перегревается, а куча одежды мешает его подвижности и портит настроение. И даже сейчас, в 21 веке, поколение постарше продолжает повторять: «Одевай теплей! Жарко-не холодно».

Несколько советов, как выбрать золотую середину в одежде ребенка:

Очень важно ориентироваться по его ощущениям. Если он уже может говорить и просит вас снять с него шарф, который его душит, значит так и надо сделать.

Всегда одеваться по погоде! Если на улице теплый декабрь, значит надо использовать осенние вещи, а не ходить в тех же пуховиках, в которых вы ходите в -30. Важно не время года, а температура.

Не пережимать конечности! 2 пары теплых и узких носков не дадут крови спокойно циркулировать по ногам и они быстрее замерзнут. Чтобы сохранить тепло обязательно должно быть свободное пространство для движение пальцами и удобный носок.

Очень важно понимать, что иммунитет ребенка часто связан с тем, закален он или нет. Есть очень много, хороших советов от врачей, как это правильно сделать. Простые правила, принимать контрастный душ или принимать солнечные ванны помогут поддержать крепкое здоровье и преподнести это в форме веселой игры.

Татьяна Матвеева