Киберспорт официально пришел в московскую систему образования

//Общество 13+

27 декабря 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В начале января Центр патриотического воспитания и школьного спорта проведет первый официальный киберспортивный турнир под эгидой Департамента образования и науки. Об этом на селекторном совещании образовательного ведомства столицы сообщила директор учреждения Ольга Ярославская.

«Сразу после Нового года нас ожидает очень интересное, удивительное мероприятие, которое мы впервые будем проводить под эгидой Департамента образования и науки города Москвы. Принять участие в турнире может неограниченное количество команд от образовательных организаций», – рассказала Ольга Ярославская.

Она подчеркнула, что в программу соревнований входят турниры «по самым любимым киберспортивными болельщиками дисциплинам»: Dota 2, League of Legends, HearthStone, «Калибр», World of Tanks, Just Dance и FIFA 2020.

Регистрация на соревнования продлится на сайте Центр патриотического воспитания и школьного спорта до 29 декабря включительно. Сами соревнования будут проходить в два этапа: с 5 по 23 января и с 24 по 26 января. По словам Ольги Ярославской, на соревнования уже зарегистрировались боле 1,3 тысячи участников.