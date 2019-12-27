Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Владимир Путин направил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с выражением самых искренних соболезнований в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы, произошедшей под Алма-Атой.
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул в направленной телеграмме глава Российского государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. В результате трагедии погибло 12 человек, в том числе и капитан лайнера. Причины крушения в настоящий момент выясняют специалисты.