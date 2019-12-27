Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
Президент России Владимир Путин, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, фото: Instagram

Владимир Путин направил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с выражением самых искренних соболезнований в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы, произошедшей под Алма-Атой. 

Семьи погибших в авиакатастрофе в Казахстане получат по 10,5 тыс. долларов

Семьи погибших в авиакатастрофе в Казахстане получат по 10,5 тыс. долларов

 

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул в направленной телеграмме глава Российского государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. В результате трагедии погибло 12 человек, в том числе и капитан лайнера. Причины крушения в настоящий момент выясняют специалисты.

АС

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил штрафы, которые Украина начисляет за полеты над российским полуостровом. Он призвал не платить штрафы и отметил, что не понимает, зачем…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…

//новости ан

Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…

//новости ан

//новости ан