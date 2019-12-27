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27 декабря 2019, 17:15 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Летний митинг за свободные выборы, twitter.com

По данным исследования Компании развития общественных связей, самым встревоженным регионом России стала столица. Москвичи боятся начала войны с Украиной, полицейского произвола и дефицита лекарств.

Компания развития общественных связей (КРОС) опубликовала на своём сайте проведённое исследование: рейтинг тревожности регионов России. Ядром исследования стали главные настроения в обществе за 2019 год. На основе анализа главных причин тревожности россиян была воссоздана Карта России, разделённая по цветам (в зависимости от уровня тревожности). Всего было выделено три главных группы: «встревоженные регионы», «уравновешенные регионы» и «невозмутимые регионы». Представителями последней группы в основном оказались районы удаленные от центра страны: среди них и Чеченская Республика (на первом месте), и Камчатский Край, и Республика Саха. Оно и ясно: даже если судить по летним протестам, прокатившимся волной по городам России, именно в этих регионах было тише и безопаснее всего.

Удивительно только то, что среди «невозмутимых регионов» оказалась Ленинградская область, учитывая то, что «культурная столица России» стоит на третьем месте среди самых «встревоженных регионов».

Исследование строилось на анализе новостных публикаций и активности в социальных сетях, которая могла проиллюстрировать основные страхи и фобии жителей этих регионов. Так, в Топ-3 самых тревожных мест на карте России (что не удивляет) попали:

• Москва

• Архангельская область

• Санкт-Петербург

Для москвичей главными фобиями стали: возможность войны с Украиной, изоляция интернета, дефицит лекарственных препаратов, произвол представителей правоохранительных органов, а также проблемы связанные со спортом (недопуск российских спортсменов к международным чемпионатам). Все это легко объясняется и московскими митингами за свободные выборы, на которых простые граждане оказывались в ситуации противостояния с полицией и Росгвардией, и отсутствием жизненно необходимых препаратов на полках аптек, например, преднизолона (его широко применяют в медицине). Последние новости, связанные с отстранением российских спортсменов от соревнований на четыре года напугали россиян не меньше: спортивные достижения всегда были для нас в приоритете. Страх войны с Украиной очевидно мог бы быть вызван в том числе и событиями в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Экологический протест в Шиесе

Что касается Архангельской области, главными фобиями региона стали проблемы мусорных свалок и радиационное загрязнение почвы, воды и воздуха. Именно в этой области планируется организовать большой мусорный полигон у железнодорожной станции Шиес, что побудило множество людей устроить экологическую забастовку против произвола инициаторов свалки. Место для полигона было выбрано не просто так: перевозка мусора из столицы в этот район обеспечит сокращение расходов бюджетных средств. Однако народ недоволен и выступает резко против загрязнения окружающей среды, ведь строительство полигона, по мнению ряда исследователей, означает настоящую экологическую катастрофу.

Фобии жителей Санкт-Петербурга схожи с некоторыми фобиями москвичей. Так, например, там не меньше обеспокоены гонкой вооружений и международной напряженностью, полицейским произволом. Интересно и то, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге боятся замены людей роботами. В первую очередь, это касается страха потерять работу в условиях цифровизации и роботизации.

Таким образом, в 2019 году политический протест, ухудшение взаимоотношений России со странами запада и проблемы экологии стали главными причинами для беспокойства россиян. Однако во многом это повторяет тенденции прошлых лет.

Андрей СУРОВЦЕВ