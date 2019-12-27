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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Офис президента Украины В. Зеленского не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар по обмену заключенными

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Офис президента Украины В. Зеленского не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар по обмену заключенными
an-crimea.ru

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом) по обмену заключенными.

Об этом заявил глава представительского органа Рефат ЧУБАРОВ, комментируя вероятность осуществления обмена между Украиной и Донбассом до Нового года.

По его словам, консультации не проводились и с родственниками заключенных. ЧУБАРОВ также выразил недовольство тем, что ни один из заключенных крымских татар не оказался в списке на обмен.

«Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории временно оккупированного Крыма и лишенного свободы русскими оккупантами», – заявил он в Facebook.

 

ГБ

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