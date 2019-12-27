Офис президента Украины В. Зеленского не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар по обмену заключенными

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом) по обмену заключенными.
Об этом заявил глава представительского органа Рефат ЧУБАРОВ, комментируя вероятность осуществления обмена между Украиной и Донбассом до Нового года.
По его словам, консультации не проводились и с родственниками заключенных. ЧУБАРОВ также выразил недовольство тем, что ни один из заключенных крымских татар не оказался в списке на обмен.
«Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории временно оккупированного Крыма и лишенного свободы русскими оккупантами», – заявил он в Facebook.