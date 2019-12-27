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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Украине заявили, что российские авиакомпании задолжали порядка $560 млн

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине заявили, что российские авиакомпании задолжали порядка $560 млн
Фото: pixabay.com

В пресс-центре командования воздушных сил ВС Украины заявили, что российские авиакомпании должны выплатить Украине штрафы на 560 миллионов долларов за полёты в Крым. Также Украина взыскала 6 тысяч долларов штрафа с казахстанского авиаперевозчика.

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Сенатор Совфеда Сергей Цеков оценил требования украинских властей и решение казахстанской компании оплатить штраф. Парламентарий подчеркнул, что если Украина и дальше продолжит пытаться оказывать давление на Российскую Федерацию, то нашей стране придется ответить тем же.

«Никакие штрафы наши авиакомпании за полеты в другие российские регионы Украине платить не будут. Никакой перспективы у украинской стороны в отношении российских авиакомпаний нет. А вот то, что заплатила казахстанская авиакомпания – это прецедент очень нехороший и крайне странный», - сказал Цеков.

АБ

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