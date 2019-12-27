В Челябинске стартовал уникальный развлекательный проект

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27 декабря 2019, 14:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Когда хочется сделать перерыв в напряженной работе, хоть на короткий промежуток времени отключиться от суеты и проблем, вырваться из замкнутого круга работа-дом, дом-работа, каждый из нас выбирает отдых по душе: кто-то идет с друзьями в любимую кафешку, кто-то предпочитает рвануть за город, а кому-то интереснее – дома на диване перед телевизором… Вариантов отдыха масса, все зависит от фантазии, желания и материальных возможностей. Но ведь иногда так хочется чего-то необычного, яркого, запоминающегося… Любителям неординарного отдыха обязательно понравится участие в проекте Show Today.

В Челябинске проект, который реализован по франшизе, работает всего полтора месяца. Но за это время он уже успел обзавестись поклонниками.

Show Today – это развлекательно-интеллектуальная игра телевизионного формата. Кстати, в нашем городе ничего подобного ранее не было.

Один час, две команды, шесть конкурсов и одна супер-игра – живо, весело, эмоционально. Игра пролетает на одном дыхании, полностью погружая каждого участника в мир кино, музыки, шоу-бизнеса.

- До нас никто в Челябинске не пытался реализовать ничего подобного, - похвастался директор по развитию проекта Антон Шелеметьев. – Игры, которые до этого организовывались в нашем городе, имеют несколько иную направленность – они скорее интеллектуальные. Мы же делаем ставку на развлекательный аспект. Show Today дает возможность необычного отдыха, помогает оторваться от суеты, забыть о проблемах и просто развлечься и отдохнуть. Кроме того, эта игра подходит для тимбилдинга. Кстати, многие из тех, кто уже принимал участие, позже признаются, что в игре забываются наработанные годами шаблоны поведения. Show Today позволяет коллегам и друзьям взглянуть на себя и друг друга под другим, непривычным для них углом. Кстати, любопытный момент: заметили, что чем больше в команде участников, тем веселее игра.

Как проходит игра

Участники делятся на две команды (оптимальное количество – по семь человек в каждой команде. Однако в среднем количество участников игры может варьироваться от 8 до 14);

Игра предполагает 6 ярких конкурсов, например,:

«Котомотограф или сине мяу»

«Веселый сапер»

«Спина к спине»

«Не надо ля-ля»

«На лбу написано»

«Чужие руки»

В рамках каждого конкурса – несколько заданий. За каждый правильный ответ насчитывается по одному, два или пять баллов, в зависимости от конкурса. Команда-победитель выходит в супер-игру, предполагающую несколько испытаний, которые нужно пройти за очень короткий промежуток времени.

Что получает победитель

Проект помимо поклонников уже обзавелся и партнерами, которые и предоставляют призы. Это, как правило, подарочные сертификаты или скидочные купоны. Также в качестве подарка можно получить сертификат на еще одну игру Show Today.

Условия для участия

Жестких критериев в данном случае нет. Главное – желание, настрой на позитив и 500 рублей с человека.

Кстати, заряд веселья и хорошего настроения можно получить не только в студии проекта. Для тех, кому привычнее родные стены, могут пригласить команду Show Today к себе в гости. По словам Антона Шелеметьева, организация игры на выезде – не проблема.

Для тех, кто уже участвовал в проекте, команда с удовольствием предложит другой сценарий. Их, кстати, пока три. Но при необходимости организаторы готовы расширить ассортимент сценариев.

Кому будет интересно

Азартным и творческим, технарям и гуманитариям, офисным сотрудникам и рабочим промышленных предприятий. Словом, игра с легкостью может увлечь всех, кто открыт к чему-то новому. В том числе, есть варианты игры и для детей от 8 лет.

Show Today – отличный способ для организации корпоратива, празднования дня рождения.

Для справки

Официально проект стартовал в Челябинске 10 ноября. За полтора месяца состоялось уже порядка полсотни игр.

В Show Today сейчас играют еще в 17 городах России и даже СНГ.

Show Today находится по адресу улица Плеханова, 45.

Записаться на игры можно по номеру телефона +7 (952) 521-29-29

Расписание игр:

11:00

12:30

14:00

15:30

17:00

18:30

20:00

21:30

23:00

00:30

Участники игры, не скупясь на комплименты в адрес проекта Show today, оставляют комментарии в социальных сетях:

Екатерина:

Это было мега круто! Всегда было интересно, как ощущают себя те, кто по ТВ играет в телешоу. А тут выпала возможность самой это испытать! Реально крутые эмоции! Очень понравилось! Потом ещё несколько дней вспоминали моменты и смеялись. Обязательно придём с подружками ещё раз.

Наталья:

Игра огонь! Узнали от знакомых, которые не стали говорить, о чем игра, а просто сказали: «идите и играйте, куча положительных эмоций гарантирована!». Мы рискнули. В студии комфортно, интерьер настраивает на игру. Сначала испугались, что прохладно в помещении. Но игра взбодрила, и даже пришлось некоторым попотеть. 6 разных конкурсов Примерно 1 час времени, 2 команды (мы играли 4х4). Ведущий, очень классный. Много музыки и смеха. Обязательно придём ещё раз. Сценариев игры есть несколько, так что, играть не переиграть. Ребята, успехов! Спасибо вам за хорошую игру и отличный вечер!

Sense_school:

Корпорация вышерадужных педагогов взорвала фиолетовое пространство @showtoday_chel. Мы не только любим веселиться, но ещё и умеем это делать! Стены дали трещины от буйства наших эмоций, энергии, фантазии, эрудиции и смекалки. Мы ещё больше узнали друг друга, а это всегда сближает и объединяет. Нас непросто удивить, но это получилось! Смех до слёз надолго зарядил, воодушевил и окрылил. До сих пор, вспоминая моменты праздника, на губах расплывается улыбка.

Krutoi_name:

Всем-всем туда!!! Честное слово! Я давно так качественно, весело, круто, классно не проводила время!!! Если вам хочется посмеяться от души, срочно прямиком туда!!!! Это супер МЕГА крутое времяпрепровождение!!!!!