«Краснодар Водоканал» улучшит водоснабжение в центре города

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27 декабря 2019, 14:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по замене сетей водоснабжения на улице Чапаева.

В целях улучшения качества водоснабжения специалисты проводят замену участка стального водопровода, обеспечивающего водой жителей центральной части города. 200 метров сети диаметром 500 мм будут заменены на новый пластиковый трубопровод с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

«Прокладка сетей выполняется современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющего проводить мероприятия без ущерба для ландшафта города» - отметил директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

На сегодняшний день специалистами выполнена замена 150 метров трубопровода. Работы планируется завершить в январе 2020 г.