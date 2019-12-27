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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Краснодар Водоканал» улучшит водоснабжение в центре города

, 14:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Краснодар Водоканал» улучшит водоснабжение в центре города

В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по замене сетей водоснабжения на улице Чапаева.

В целях улучшения качества водоснабжения специалисты проводят замену участка стального водопровода, обеспечивающего водой жителей центральной части города.  200 метров сети диаметром 500 мм будут заменены на новый пластиковый трубопровод с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

«Прокладка сетей выполняется современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющего проводить мероприятия без ущерба для ландшафта города» - отметил директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

На сегодняшний день специалистами выполнена замена 150 метров трубопровода. Работы планируется завершить в январе 2020 г.

ХС