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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эра тотальной прозрачности: пользователи «ВКонтакте» смогут следить за своими друзьями

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Эра тотальной прозрачности: пользователи «ВКонтакте» смогут следить за своими друзьями
Женщина с ноутбуком, pixabay.com

Наступила эра тотальной прозрачности, констатируют авторы Telegram-канала «Экономика цифровой эры». Уже появляются приложения, которые предлагают узнать о вас все и вашим знакомым, причем в режиме онлайн.

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Так, сервис CheckYou запустил специальную карту, благодаря которой пользователи могут в реальном времени наблюдать, где находятся и чем занимаются их друзья из «ВКонтакте». Сама социальная сеть планирует в перспективе публиковать данные из CheckYou в открытом доступе в автоматическом режиме.

CheckYou запрашивает у пользователя всю информацию на смартфоне, включая список контактов и содержание сообщений. Если в приложении зарегистрируются друзья пользователя из ВК, он сможет видеть расстояние до них и следить за их перемещениями на карте. Разработчики позаботились и о том, чтобы можно было следить за скоростью передвижения друзей и даже уровнем заряда на их смартфонах.

 

ДЦ

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