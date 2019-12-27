Минздрав Крыма предупредил граждан от случайных половых контактов

//Общество 13+

27 декабря 2019, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Последствием употребления спиртных напитков может стать получение травм и возникновение случайных половых контактов.

Об этом перед новогодними каникулами предупредила главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым Марина ШОРЕНКО.

По ее словам, безопасных доз алкоголя не существует, а их опасность заключается в том, что алкоголь вызывает состояние опьянения, которое не контролируется корой головного мозга.

Под воздействием спиртных напитков часто теряется контроль над поступками, что может стать причиной получения травм.

«Еще одним крайне негативным последствием для лиц, употребляющих данный вид напитков, является возникновение случайных половых контактов, что приводит к распространению ряда заболеваний, передающихся половым путем; при этом некоторые из них могут иметь серьезные отдаленные последствия», – цитируют ШОРЕНКО в пресс-службе ведомства.

Она отметила, что для каждого человека существует определенная смертельная доза алкоголя, а лучшей защитой от воздействия спиртных напитков на организм является полный отказ от их употребления.