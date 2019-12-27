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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Новый год москвичей ждет «барическая пила»

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Новый год москвичей ждет «барическая пила»
Фото: pixabay.com

В последние дни 2019 года в Москве ожидаются перепады давления, которые также известны как «барическая пила», рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

С наступлением «барической пилы» атмосферное давление резко меняется от высоких значений к низким и наоборот. Это сопровождается и колебаниями температуры.

Синенков рассказал, что в субботу температура воздуха составит 0  -2 градуса, в воскресенье термометры покажут от -4 до -5 градусов, а в новогоднюю ночь снова вернется тепло. «Первого числа температура уже отрицательная, но ненадолго, буквально на 2 или 3 дня. Затем снова подходит циклон и теплая воздушная масса. Тепло тоже, что называется, прорвется вверх», - предупредил синоптик.

АБ

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