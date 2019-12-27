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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Экономист рассказал о поляризации общества

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист рассказал о поляризации общества
фото: pixabey

Экономист Владислав Жуковский подчеркнул, что разрыв между несколькими богатейшими людьми страны и средним классом так велик, что ситуацию можно считать катастрофической.

«Для кого - война, для кого - мать родна. По официальным данным Росстата, последние 6 лет снижается уровень и качества жизни более, чем на 8,5%, а по неофициальным – на 40%. Бедными можно считать 20 миллионов россиянам. При этом количество долларовых миллиардеров в стране выросло почти на 40 человек. Это чудовищная поляризация общества, и она плоха не только с этической точки зрения. Это плохо и потому, что экономика не может нормально развиваться. Кто-то не может купить нормальную одежду и продукты питания, а кто-то вывозит по 40-60 миллионов долларов за рубеж ежегодно», - сказал экономист Владислав Жуковский.

СЕ

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