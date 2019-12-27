На Кубани построят 5 заводов по сортировке и переработке отходов

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27 декабря 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью по итогам года. Он напомнил, что реформа стартует в крае с начала следующего года и что из 11 зон создадут 5. Разработку новой территориальной схемы, напомним, планируют завершить в 2020 году.

«Сегодня у нас с операторами существует предварительная договоренность, по которой они берут на себя бремя строительства мусоперерабатывающих заводов в каждой из пяти зон. И пока мы не нашли таких операторов, я не мог считать, что мусорная реформа успешна для края», — приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Ранее в министерстве ТЭК и ЖХК Кубани заявляли, что самым острым для края остается вопрос нехватки мощностей для размещения отходов и высокая доля транспортных расходов, которые составляли 80% тарифа.