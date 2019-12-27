Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна»

Марафон «Закалённая Россия – Здоровая страна» состоится 29 декабря. В этот день будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию. Давайте покажем всему миру наш характер, единство и мощь! Организаторами мероприятия выступают: Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России», керченский спортивно-патриотический клуб «Слава», шекснинский спортивный клуб «Пионер» и издательский дом «Аргументы недели». С приветствием к участникам масштабной акции обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
ЗАКАЛЯЙСЯ – КАК СТАЛЬ!
Из всех искусств важнейшим в СССР было кино – и экран учил людей добру и здоровому образу жизни. В 1936 году вся страна запела бодрый спортивный марш из фильма «Вратарь»:
Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды
Ты не бойся ни жары и ни холода –
Закаляйся, как сталь!
А в первом же послевоенном году на экраны вышла спортивная комедия «Первая перчатка», которую посмотрели почти девятнадцать миллионов зрителей – и песенку неунывающего тренера Привалова подхватил весь народ, особенно часто пели её по радио и в пионерских лагерях:
Закаляйся,
Если хочешь быть здоров,
Постарайся
Позабыть про докторов.
Водой холодной обливайся,
Если хочешь быть здоров!
И, конечно же, радует возрождение доброй традиции, радует Общероссийская акция «Закалённая Россия – здоровая страна», и хочется пожелать, чтобы закаливание стало таким же популярным, массовым и регулярным, каким было в советские времена. И здесь очень важна роль не только спортивных обществ и организаций, но и печатных СМИ, и кино, и особенно телевидения. Здоровому образу жизни надо учить, здоровый образ жизни надо пропагандировать, здоровый образ жизни должен формироваться с детства!
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов