Оливье как культурное достояние

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27 декабря 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

В Госдуме предложили считать салат оливье, селедку под шубой и фильм «Ирония судьбы» мировым культурным наследием депутат Виктор Зубарев уверен, что российский Новый год надо сделать наследием ЮНЕСКО.

Письмо со своим предложением Зубарев уже направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Парламентарий отметил, что за свою более чем 300-летнюю историю праздник собрал множество традиций, которые объединяют людей. По его словам, отдельно стоит выделить гастрономические традиции, художественные и творческие, а также семейный просмотр советских новогодних кинолент.

«Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России», - сказано в письме.