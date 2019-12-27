Расписание и дополнительные электрички в Волгограде на праздники

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27 декабря 2019, 12:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию рабочего дня 28 декабря.

В связи с тем, что 31 декабря объявлен в Волгоградской области выходным днём, во всём регионе изменяется график курсирования пригородных поездов. В субботу, 28 декабря, их движение будет организовано по расписанию рабочего дня, а 31 декабря – по расписанию выходного дня.

Дополнительные пригородные поезда из Волгограда до станции Ложки и обратно назначены на 31 декабря.

Для обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного спроса на поездки в предновогодние дни назначаются дополнительные пригородные поезда из Волгограда до ст. Ложки и обратно:

- № 6671 Волгоград-1 – Ложки отправлением со ст. Волгоград-1 31 декабря в 16:46, прибытием на конечную станцию Ложки в 19:05;

- № 6672 Ложки – Волгоград-1 отправлением со ст. Ложки 31 декабря в 19:26, прибытием на конечную станцию Волгоград-1 в 21:15.

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Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru