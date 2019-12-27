Праздничный обед с чиновниками. Ветерану ВОВ выписали счет за бокал шампанского на 620 рублей

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27 декабря 2019, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Администрация Волгограда для местных ветеранов Великой Отечественной войны устроила предновогодний обед в кафе. Меню согласовано, но вот беда 90-летняя женщина-ветеран попросила вместо водки бокал шампанского, за который ей выставили счет.

«На столе нарезанная селедка и порционный винегрет и всё! Мужчинам налили по рюмке водки. Моя мама спросила: «А женщинам вместо водки можно шампанского?». Шампанское по бокалу принесли. В конце мероприятия ветерану выставили счет 620 руб. за шампанское!! У 90-летний женщины с собой было только 500руб. Спасибо за приглашение чинуши», - пишет Олег Соколов в соцсети.

Когда эта история попала в интернет и пользователи стали возмущаться поведением чиновников, последовали извинения. Администрация сразу открестилась от мероприятия несмотря на то, что там присутствовали и они, и депутаты областной думы, а всю вину свалили на официанта. Деньги, конечно, вернули, а директор кафе сообщила РИА Новости, что принесла свои извинения женщине. По ее словам, официант, взявший денег с ветерана, понесет наказание. Но как говорится, «ложечки-то нашлись, а …»