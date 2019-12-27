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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Москвичей предупредили о дожде со снегом и гололеде в пятницу

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвичей предупредили о дожде со снегом и гололеде в пятницу
снег в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков утром в пятницу, 27 декабря, предупредил москвичей и гостей столицы, что сегодня в городе будут дождь, мокрый снег, а также гололедица.
 
Температура воздуха в столичном регионе будет составлять от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсию. Ветер ожидается северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
 
Автомобилистов призывают быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Предполагается, что к вечеру в Москве образуются пробки, поэтому рекомендуется заранее планировать свой график на вечернее время.
ЕТ

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