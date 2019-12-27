Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

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27 декабря 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко согласился провести поединок с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Дата предстоящего боя еще не определена.

21 декабря Кадыров сам вызвал Емельяненко на поединок. При этом глава Чечни заявил, что еще не определился, в каком виде единоборств пройдет бой. «Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан. Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки. Время, число я предоставляю тебе на выбор», - ответил Емельяненко на вызов.

Недавно Емельяненко провел бой со штангистом Михаилом Кокляевым, где одержал победу в первом раунде.