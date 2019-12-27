Как россияне будут работать перед Новым годом и в начале 2020 года

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27 декабря 2019, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Завершающая рабочая неделя в уходящем 2019 году будет двухдневной. Понедельник и вторник, 30 и 31 декабря - рабочие дни. В Роструде напомнили, что 31 декабря - предпраздничный день, продолжительность рабочего времени сокращена на один час.

Новогодние и рождетвенские каникулы в 2020 году - с 1 по 8 января. Первый рабочий день в новом году будет 9 января.

Первая рабочая неделя 2020 года будет двухдневной - 9 и 10 января.

В нескольких российских регионах 31 декабря будет выходным днем.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но перед принятием этого сначала все хорошо обдумать.