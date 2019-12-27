Как россияне будут работать перед Новым годом и в начале 2020 года

Завершающая рабочая неделя в уходящем 2019 году будет двухдневной. Понедельник и вторник, 30 и 31 декабря - рабочие дни. В Роструде напомнили, что 31 декабря - предпраздничный день, продолжительность рабочего времени сокращена на один час.
Новогодние и рождетвенские каникулы в 2020 году - с 1 по 8 января. Первый рабочий день в новом году будет 9 января.
Первая рабочая неделя 2020 года будет двухдневной - 9 и 10 января.
В нескольких российских регионах 31 декабря будет выходным днем.
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но перед принятием этого сначала все хорошо обдумать.