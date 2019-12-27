В «Госзнаке» заявили, что рубли не заразны

В «Госзнаке» заверили, что на российских денежных купюрах нет инфекций. Ранее в СМИ появилась информация о том, что бумажные деньги могут стать причиной заболевания гриппом.
В «Госзнаке» отметили. Что Центробанк внимательно следит за чистотой банкнот, а загрязненные или ветхие бумажные деньги своевременно уничтожаются. Отмечается, что российские стандарты по выводу непригодных для обращения купюр практически равны европейским.
Также было сказано, что в процессе производства банкноты пропитываются антисептическими веществами, которые сохраняют их долговечность, а также препятствуют распространению бактерий и вирусов.