В РПЦ поменяли правила крещения

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27 декабря 2019, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

В Русской православной церкви изменили правила крещения. Теперь креститься и поминать православных разрешено под именами «иностранных» святых. Ранее существовавшие ограничения были сняты по решению Синода.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», - решили в РПЦ.

Согласно комментариям к принятому решению, Иоанн теперь может быть крещен как Джон, а Иоанна как Жанна. При этом если таинство крещения проходит взрослый, имени которого нет в месяцеслове, то он может выбрать себе другое имя, которое будет созвучно с гражданским.