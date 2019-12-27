"Он взлетел, сделал круг и упал", - рассказал свидетель о падении пассажирского самолета в Алматы

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27 декабря 2019, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Авиакатастрофа в Алматинской области / Фото КЧС

Свидетели крушения самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алматы выкладывают в соцсетях фото и видео с места происшествия. По словам одного из очевидцев, авиалайнер взлетел, сделал полукруг, потом сразу начал терять высоту и врезался в здание за взлетно-посадочной полосой, - сообщает kp.ru.

В Казахстане при вылете из аэропорта Алматы рухнул самолет с 95 пассажирами на борту

По предварительным данным, погибли девять человек. Свидетель говорит, что самолет упал на окраине, за забором. Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная комиссия, в ее состав войдут министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В Казахстане после авиакатастрофы, которая произошла в аэропорту Алма-Аты, приостановили полеты самолетов Fokker-100. По предварительным данным, крушение в Алматы потерпел авиалайнер Fokker-100. Из самолетов этого типа состоит авиапарк компании Bek Air.

Самолет выполнял рейс из Алматы в Нур-Султан. На борту находилось 100 человек. На данный момент местные СМИ информируют о 14 погибших.