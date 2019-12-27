Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Он взлетел, сделал круг и упал", - рассказал свидетель о падении пассажирского самолета в Алматы

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Авиакатастрофа в Алматинской области / Фото КЧС

Свидетели крушения самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алматы выкладывают в соцсетях фото и видео с места происшествия. По словам одного из очевидцев, авиалайнер взлетел, сделал полукруг, потом сразу начал терять высоту и врезался в здание за взлетно-посадочной полосой, - сообщает kp.ru.

В Казахстане при вылете из аэропорта Алматы рухнул самолет с 95 пассажирами на борту

В Казахстане при вылете из аэропорта Алматы рухнул самолет с 95 пассажирами на борту

По предварительным данным, погибли девять человек. Свидетель говорит, что самолет упал на окраине, за забором. Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа.

Для расследования  авиакатастрофы создана специальная комиссия, в ее состав войдут министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В Казахстане после авиакатастрофы, которая произошла в аэропорту Алма-Аты, приостановили полеты самолетов Fokker-100. По предварительным данным, крушение в Алматы потерпел авиалайнер Fokker-100. Из самолетов этого типа состоит авиапарк компании Bek Air.

Самолет выполнял рейс из Алматы в Нур-Султан. На борту находилось 100 человек. На данный момент местные СМИ информируют о 14 погибших.

ИЧ

//картина дня

Мнение

Не наш бизнес

Не наш бизнес

В среду вечером ведущий программы «Время», анонсируя репортаж о встрече Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, сказал, что ему очень хотелось бы произнести «нашего крупного бизнеса», но слово «нашего» у него не выговаривается. Действительно, даже если та или иная крупная компания формально зарегистрирована в России, это отнюдь не означает, что поле ее деятельности – наша страна.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на четыре процента, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Свидетели крушения самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алматы выкладывают в соцсетях фото и видео с места происшествия. По словам одного из очевидцев, авиалайнер…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В день прибытия первого поезда из Москвы в Симферополь, который проехал по мосту через Керченский пролив, в крымской столице установили рекорд России.

Народный артист РФ Олег Газманов поприветствовал участников акции «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт 29 декабря. Уже более 50 регионов страны готово…

//новости ан

Больница в городе Богданович находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Российская глубинка, в которой вспыхнул скандал - работники больницы посмели рассказать…

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал Общероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт…

//новости ан

Состояние худрука «Современника» Галины Волчек резко ухудшилось. У актрисы прогрессирует пневмония, к этому диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких…

//новости ан

История об изнасиловании девушки-дознавателя своими коллегами прямо в отделе наделала в Уфе немало шума. Даже в органах многие не верили, что такое могло произойти…

//новости ан

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело против полицейских, которые не приняли у местной жительницы заявление о похищении 7-летнего сына. На следующий…

Организатор молодежных патриотических игр задержан за изнасилование 12-летней девочки. Игорь Толстошеин в течении трех дней держал ее в квартире, где издевался…