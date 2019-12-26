Война на дорогах: отражение нашей жизни

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26 декабря 2019, 19:31 [ «Аргументы Недели», Ольга НОВИКОВА ]

фото из соцсети

Недавно общение автомобилисток в Севастополе закончилось серьёзной дракой. Одна из участниц конфликта попросила хозяйку автомобиля, перекрывшего ей выезд, перепарковать машину. Вместо выполнения несложной просьбы, женщина получила черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб предплечья, от разъярённой оппонентки. «Аргументы недели» узнали подробнее о подобных случаях жестоких конфликтов между автолюбителями на ровном месте, об их причинах.

У стражей порядка сейчас большой опыт Существенно помогают данные с видеорегистраторов. В Интернете есть целые коллекции записей, как участники движения вымещают злость. То пешеходы избивают водителя, то водители целятся друг в друга.

Несколько лет назад Петербург был шокирован видео, на котором мужчина водитель, выбегает из своей машины, остановившись перед пешеходным переходом, и сбрасывает в Крюков канал пешехода. Этот ролик собрал миллионы просмотров в Интернете. Пешеход мирно и правомерно переходил по зебре. Можно было бы сказать, что это странный и необъяснимый случай. Но проблема в том, что подобные ситуации уже перестают быть удивительными и редкими. Жестокость, необузданная ярость водителей становится приметой поведения на дорогах. Как? Почему это происходит? Дорога - отражение нашей жизни?

В сентябре 2015 года в Петербурге мужчина угрожал оппоненту из параллельного ряда пистолетом. Конфликт исчерпали в полиции, стороны пошли на примирение. Но иногда дело и доходит до реальных выстрелов во время дорожного движения. Наши россияне, например, умудрились расстрелять машину в Финляндии: не поделили дорогу с горячими финскими парнями. Участник конфликта Иван Русаков поделился: «Мы с другом ехали на машине Porshe, решили обогнать финнов, ехавших перед нами скоростью 30 км/ч, не больше. Мы начали пытаться их обгонять, а они не дают этого сделать, прижимают нас. Потом смотрим, а они нам средний палец демонстрируют. А у меня была с собой «оса» — это травматический пистолет, вот я и решил припугнуть их». Выстрел из «осы» разбил стекло машины неторопливых финнов. Наши земляки отделались месяцем тюрьмы. Европейский закон оказался на их стороне, но запретил въезд к северным соседям на 5 лет.

В июле этого года практически на ровном месте возник конфликт на дороге между водителями Toyota Caldina и внедорожника Toyota Land Cruiser 200 в Иркутске. Стоявший в глухой пробке выходного дня участник конфликта Алексей Басимов рассказывает: «Я в зеркало увидел, что по «бровке» едет Land Cruiser и начинает моргать, сигналить, чтобы я уступил ему обочину. Я был на проезжей части, но объехать, видимо, у него возможности не было. Отъезжать не стал, так как впереди в полуметре от моего капота стояла другая машина. Через несколько секунд с пассажирского места «Крузера» вылез мужчина. Он подошел к двери моего авто и начал что-то кричать. Когда я посоветовал попутчику объехать пробку по лесу, если так торопится, он попытался выдернуть мои ключи из зажигания».

Чтобы помешать, Алексей также вылез из салона. Между мужчинами завязалась потасовка. Разняли их друзья Алексея, девушка, которая сидела за рулем Land Cruiser, и очевидцы из других автомобилей, стоящих в этой же пробке. После этого пассажир внедорожника вернулся в салон, сам сел за руль и объезжая затор, поехал в сторону города. Алексей, подумав, что конфликт исчерпан, вместе с друзьями стал искать на земле оборванную во время потасовки цепочку.

«Цепочку нашли и поехали дальше. Но, протянув по пробке еще метров 100, со стороны города к нашей машине подъехал тонированный джип без номеров. Из него вышли пять человек, включая того самого мужчину из Land Cruiser. Я понял, что он съездил за подмогой и теперь ничем хорошим это точно не закончится. Я вывернул руль влево, на встречную полосу и нажал на газ. В этот момент один из этих крепких парней стукнул по бамперу моей машины, и сразу раздались выстрелы. Метров с четырех мне два раза попали в переднее правое крыло и два раза по задней правой двери. Всего, я насчитал на кузове четыре отверстия. Позже, полицейские рассказали, что пули были от травматического пистолета 45-го калибра».

До отдела полиции Алексей вместе с друзьями добрались сами. По его словам, всю дорогу тонированный джип ехал за ними. Преследование компания сняла на камеру телефона. Алексей говорит: «В сторону они свернули, только когда мы подъехали к участку. Из отдела выбежали полицейские, я объяснил им ситуацию, они сели в служебную машину и догнав этот джип, доставили всех пассажиров в отдел. Там я написал на них заявление. Чем это закончится, пока не знаю. Надеюсь, этих парней привлекут к ответственности. Считаю, что это было покушение на жизнь».

Автомобильные эксперты считают, что сегодня агрессии на дороге не больше, чем в обществе в целом. Ведь машинами управляют не роботы. Психологи говорят, что причины иногда кроются в медицинских диагнозах участников дорожных баталий. Психолог Анна Кольцова утверждает: «Способствовать агрессии иногда даже могут лекарства, содержащие вещества, которые благоприятствуют быстрому гормональному росту. Такие препараты зачастую принимают любители спорта. Гормональный фон человека, сосудистая патология и многое другое тоже влияют на наше настроение и, как следствие, часто являются причиной агрессивного состояния».

Специалисты рекомендуют в момент агрессии понять, что для вас сейчас важнее — двигаться дальше или выместить злость. Для успокоения советуют сделать несколько глотков воды и глубоко подышать. Опытные водители говорят, что стиль поведения на дороге сегодня действительно изменился: теперь для выживания мы постоянно тратим нервы, а это сказывается и на вождении.

Однако бывают случаи, когда вместо того, чтобы промчаться на скорости, мимо стоящих на тротуаре общественной остановки людей, перед огромной лужей, и обрызгать их с ног до головы, неравнодушные водители не только снижают скорость, а ещё и предлагают подвезти продрогших бедняг до другой, менее «мокрой» остановки.

Право выбора того или иного поступка, поведения, есть у каждого из нас.

Берегите себя и свои нервы!

Ольга Новикова