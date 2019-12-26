Силачи из Севастополя и Ростова сдвинули состав из 2-х локомотивов, одного электровоза и 12 вагонов, протащив их 10 метров

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26 декабря 2019, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

В день прибытия первого поезда из Москвы в Симферополь, который проехал по мосту через Керченский пролив, в крымской столице установили рекорд России.

Силачи из Севастополя и Ростова сдвинули состав из двух локомотивов, одного электровоза и 12 вагонов и протащили его около 10 метров. Общий вес составил более 1080 тонн. Мероприятие проходило на железнодорожном вокзале Симферополя.

Таким образом, силачи установили абсолютный рекорд России. Теперь Российская ассоциация силачей планирует представить его в Книгу рекордов Гиннеса.