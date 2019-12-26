Голикова рассказала, по какой причине 31 декабря не сделали выходным днем

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26 декабря 2019, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Вице-премьер Татьяна Голикова, фото: Instagram

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, по какой причине правительство РФ в этом году не сделало 31 декабря выходным днем. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает Радио Sputnik.

По ее словам, для принятия таких решений нужны более длительные сроки: "Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне".

Ранее, как уже сообщали АН, глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил россиянам, что решение о переносе выходных дней в течение года правительство принимает в октябре года предыдущего.

Между тем власти уже почти половины российских регионов объявили вторник, 31 декабря, нерабочим днем. Впрочем, надо отметить, что эти решения будут распространяться лишь на чиновников и бюджетные организации.