Певец Олег Газманов поприветствовал участников акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»

Народный артист РФ Олег Газманов поприветствовал участников акции «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт 29 декабря. Уже более 50 регионов страны готово участвовать в мероприятии.
Общероссийскую акцию поддержали Василий Лановой, Андрей Леонов, Марина Яковлева, Филипп Киркоров. Сделал это и Олег Газманов. «От души приветствую всех участников и организаторов акции «Закаленная Россия – Здоровая страна». Это отличный повод, чтобы начать заниматься спортом. Доказать делом, что в наступающем году все мы изменимся к лучшему! Ведь сильному духом человеку всё по плечу, а море по колено!», – сказал артист.
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