В Госдуме одиноким пенсионерам предложили выплачивать

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26 декабря 2019, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с инициативой создания "новогоднего капитала" для одиноких пенсионеров.

По мнению Чернышова, "новогодний капитал" должен предоставляться пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести необходимые продукты и атрибуты праздника без особого ущерба для своего бюджета, пишет RT.

Таким образом государство сможет предоставить пенсионерам возможность "провести праздники так, как им захочется". Определить выплачиваемую сумму Чернышев предлагает в зависимости от средней пенсии в регионе.

Выплата будет своеобразным подарком к праздникам для одиноких пенсионеров, у которых нет семьи и родственников.

Как отмечается, депутат не исключил, что его обращение могут рассмотреть еще до Нового года.