"И так по всей России". Руководство грозится уволить сотрудников, рассказавших о нищете в районной больнице города Богданович

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26 декабря 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: канал "Крик-ТВ"

Больница в городе Богданович находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Обычная российская глубинка, в которой вспыхнул скандал - работники больницы, даже не медики, а обслуживающий персонал, посмели рассказать журналистам о том, что творится в медучреждении.

В прачечной больницы одноразовые простыни после перевозки трупов стирают и стелят больным. В меню давно нет нормальных продуктов. Слабенький бульон на курином мясе достается только детям и роженицам, остальных кормят чем попало. Продукты и медицинские отходы возят на одной машине, не соблюдая санитарные нормы. Об этом рассказали сотрудники прачечной и пищеблока местному телеканалу, и теперь их за это хотят уволить.

«И так по всей стране, во всех глубинках, хотя даже в городах миллионниках такое есть еще!», «Ну, конечно, сотрудников обвинят во вранье, ведь по бумагам и расходники есть и продукты и врачи по 40 тысяч зарплату получают», «Надо чиновников из Минздрава заставить недельку в этой прачечной отработать за 10 тысяч и посмотрим, как они запоют тогда», - комментируют новость в Сети.