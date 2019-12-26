Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев поддержал марафон «Закалённая Россия – Здоровая страна»

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26 декабря 2019, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Соцсети

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал Общероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт в воскресенье, 29 декабря. В этот день будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию.

«Я поддерживаю акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна», – сказал Хамзаев. – Проект «Трезвая Россия» – пропагандирует трезвую жизнь. Закаливание – путь к осмысленному сохранению здоровья и укреплению духа. Участвуя в зимнем купании, человек преодолевает свои страхи, воспитывает волю и своим примером показывает уважительное отношение к физической культуре. Желаю всем участникам марафона здоровья, успехов. Надеюсь, эта акция станет отправной точкой для тех, кто хочет вести трезвый и здоровый образ жизни!».

Подробности акции читайте по ссылке