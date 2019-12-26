СМИ пишут, что состояние Галины Волчек резко ухудшилось - начались осложнения на сердце и почках

Состояние худрука «Современника» Галины Волчек резко ухудшилось. У актрисы прогрессирует пневмония, к этому диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости.
Из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы развилась атрофия мозга, осложнённая энцефалопатией, начались отёки нижних конечностей. Она по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ, сообщает канал «Mash».
Как мы уже писали, 24 декабря Волчек была госпитализирована с воспалением лёгких в Боткинскую больницу.