Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна»

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26 декабря 2019, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал Всероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». По словам депутата, он сам не раз окунался в холодную воду.

«Мы всегда поддерживаем спорт и здоровый образ жизни. Закаливание – один из самых старых способов предотвратить простуду. Я сам много раз окунался в ледяную воду. Это дает прилив сил, энергии», – сказал Жириновский.

Он также добавил, что в России закаливание превратилось в целое направление – моржевание. «Люди с хорошим настроением, пышущие здоровьем окунаются в ледяную воду, чтобы подготовить тело к холодной погоде и не заболеть. Это целое сообщество. Люди объединяются по увлечениям. Удачи и холодной воды всем моржам России!», – добавил он.

Напомним, что марафон «Закалённая Россия – Здоровая страна» пройдёт 29 декабря. Акцию также поддержали известные спортсмены и артисты.

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