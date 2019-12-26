"Оснований нет", полицейские не стали искать похищенного мальчика, за которого просили выкуп, а через день его нашли мертвым

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26 декабря 2019, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело против полицейских, которые в прошлые новогодние праздники не приняли у местной жительницы заявление о похищении 7-летнего сына. В результате, на следующий день мальчика нашли мертвым.

В материалах дела сказано, что 30 декабря 2018 года в полицию Великого Новгорода обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сына удерживают в неизвестном месте, требуют выкуп, угрожая убийством мальчика. По словам женщины, у нее были аудиозаписи телефонных разговоров с похитителем. Однако сотрудники полиции стали убеждать женщину, что оснований для подачи заявления нет. Проводить оперативно-розыскные мероприятия силовики также не стали.

На следующий день тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир города. Было установлено, что двое мужчин, требовавшие выкуп, забили ребенка битой и гантелей, сообщает канал "Чувство справедливости".