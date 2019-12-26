В КБР две пожилые женщины пострадали от интернет-мошенников

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26 декабря 2019, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news-r.ru

Фотобанк АН

В КБР за сутки зафиксировано два факта дистанционного мошенничества. В настоящее время злоумышленники разыскиваются.

Одна из пострадавших – пожилая жительница Сармаково. Женщина решила продать квартиру через интернет. После размещения объявления ей позвонил мужчина, который попросил продиктовать реквизиты банковской карты для перечисления денег. Но вместо этого у пенсионерки списалось 2,5 тысячи рублей.

Но на этом лжебанкиры не остановились. У еще одной пожилой женщины в этот же день выманили информацию о карте и списали 5,7 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят мероприятия по установлению виновных.