«Краснодар Водоканал» устраняет повреждение на сетях по ул. Уральской

Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» приступили к срочным работам на поврежденных сетях водоснабжения по ул. Уральской. В рамках мероприятий будет произведена замена запорной арматуры на трубопроводе диаметром 600 мм.

​В связи с проведением данных работ возможно снижение давления на сетях водопровода в домах жителей частного сектора по улицам: Уральская, Сормовская, Онежская, Просторная, Магистральная и Симферопольская, а также у жителей микрорайона «Комсомольский».