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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Краснодар Водоканал» устраняет повреждение на сетях по ул. Уральской

, 13:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Краснодар Водоканал» устраняет повреждение на сетях по ул. Уральской

Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» приступили к срочным работам на поврежденных сетях водоснабжения по ул. Уральской. В рамках мероприятий будет произведена замена запорной арматуры на трубопроводе диаметром 600 мм.

​В связи с проведением данных работ возможно снижение давления на сетях водопровода в домах жителей частного сектора по улицам: Уральская, Сормовская, Онежская, Просторная, Магистральная и Симферопольская, а также у жителей микрорайона «Комсомольский».

​Работы планируется завершить до конца дня 26.12.2019 г.

​Предприятие приносит извинения абонентам за временные неудобства.​ 

ХС