На Спартановке в Волгограде открыли новогоднюю елку

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26 декабря 2019, 13:46 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В этом году благодаря традиционной поддержке депутата городской Думы, директора Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Юрия Моисеева свои огни под восторженные взгляды и ликование гостей праздника зажгла 22-х метровая красавица-ель. Это – одна из самых больших новогодних красавиц Волгограда.

Открытия вот этой елки без преувеличения ежегодно ждут тысячи жителей района, многие лично приходят на праздник — семьями, компаниями, с детьми и друзьями.

- Она такая огромная, и на ней большая и красивая звезда. Мы уже с бабушкой пофотографировались со снеговиком, там очень красиво, делится впечатлениями юная жительница города Милана Попова, - в отсутствии снега, такая праздничная атмосфера очень поднимает настроение.

Для гостей праздника — фотозона, яркий концерт с участием творческих коллективов, поют и танцуют все вместе! Кстати, в этот раз юных волгоградцев удивляли и ростовые куклы — мега-Снежинка и белый мишка, успевший к празднику прямо с Севера. Дети могли сфотографироваться с главный волшебником — Дедом Морозом, рассказать ему стишок и получить подарок.

Засиял по-новому в этом году и сам Тракторозаводский район. При поддержке Юрия Моисеева в парке Аттракционов, а также на улицах Шурухина, Дзержинского и Ополченской засветились светодиодные консоли и новогодние растяжки.