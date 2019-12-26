Организатор военно-патриотических игр для молодёжи «Заря» в течение трех дней насиловал 12-летнего ребенка

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26 декабря 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Организатор молодежных патриотических игр задержан за изнасилование 12-летней девочки. Игорь Толстошеин в течении трех дней держал ее в квартире, где издевался над ребенком.

12-летняя школьница завела блог в Интернете и познакомилась с 47-летним мужчиной, который рассказывал ей о патриотизме, военных сборах и защите Родины. Переписка длилась год. А потом девочка убежала из дома, родители искали ее, привлекли полицию и волонтеров.

Ребенка нашли на съемной квартире, она подтвердила, что над ней издевался и насиловал ее организатор военно-патриотических игр для молодёжи «Заря» Игорь Толстошеин. Следствие, подозревает, что 12-летняя москвичка была не единственной его жертвой. В телефоне у него обнаружена сотня номеров и переписок, а не так давно он ездил к 9-летней девочке в Беларусь. Заведено уголовное дело.

Толстошеин женат, воспитывает двоих детей, частый гость российского ТВ, где рассказывал о патриотическом воспитании детей. Он так же есть в базе "Миротворец" как вербовщик для войны на Донбассе.