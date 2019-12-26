Песков рассказал, когда россияне начнут жить лучше

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26 декабря 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москвоский комсомолец

Фото: pixabay.com

Дмитрий Песков объяснил, что в вопросе о том, когда граждане России почувствуют улучшение уровня жизни, постепенно начинает превалировать эмоциональная оценка.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что президент обратил внимание чиновников на то, что граждане страны не ощущают улучшений даже после запуска нацпроектов. «Это вызывает эмоциональные оценки», - подчеркнул Песков. Президент считает, что эффектом в первую очередь должно стать «позитивное восприятие» среди народа, а не отложенный экономический эффект, рассказал Песков. Он также заметил, что видимые улучшения должны наступить после реализации нацпроектов в 2024 году.