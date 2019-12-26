Взрыв машины главы района в Воронежской области Николая Фролова - это покушение на убийство

//Общество 13+

26 декабря 2019, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова. Рядом с его машиной сработало взрывное устройство.

Первый взрыв произошел около джипа Фролова — сам автомобиль не сильно пострадал, а вот мужчина получил тяжелые травмы.«Я выходила из подъезда и увидела, как произошел взрыв. Подумала, что газ, рядом была открыта машина и лежал человек — весь в крови. Я поняла, что это не газ. Рядом проходила девушка, она увезла его в больницу. А я уже вызвала оперативные службы», - рассказала соседка.

Сейчас чиновник в тяжёлом состоянии в реанимации. Его решено доставить в областную больницу, где его готовят к операции - по предварительным данным, у него пострадали ноги.

Машину главы района сейчас обследуют взрывотехники. Скорее всего, под ней заложено еще одно взрывное устройство. Основная версия правоохранительных органов - покушение на убийство, сообщает канал "Baza". Николаю Фролову 43 года, он возглавил районную администрацию в феврале 2018 года.

На причастность к взрыву самодельного устройства в машине чиновника проверят местных девелоперов. Оказалось, в декабре этого года у Николая Фролова и строительной компании «Вит строй» случился конфликт. Он и его коллеги отказались давать разрешение на строительство, те утверждали, что требования к ним незаконны и грозились всевозможными карами.