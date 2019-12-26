Воеводина показалась в свадебном платье

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26 декабря 2019, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина вновь примерила свадебное платье. Первая свадьба русской модели состоялась в конце прошлого года, однако брак был недолгим.

Девушка опубликовала в Instagram видео, где предстала перед поклонниками в шикарном свадебном платье. Лиф наряда украсили кружевные цветы ручной работы. Платье Воеводина дополнила высокой прической, макияжем и длинной фатой. «Вот и настал день, когда я снова надела белое платье», - написала модель в комментарии к видеоролику. Подписчики пожелали ей достойного спутника и сделали комплимент красоте девушки.