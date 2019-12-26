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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Петропавловске-Камчатском ветер разрушил конструкции новогоднего городка

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Петропавловске-Камчатском ветер разрушил конструкции новогоднего городка
Фотобанк АН

Сильный ветер стал причиной поломки некоторых строений в новогоднем городке Петропавловска-Камчатском. Об этом сообщила мэрия краевого центра города.

Известно, что в ночь на четверг к берегам Камчатки подошел циклон, который принес на полуостров осадки и сильный ветер. В школах города были отменены занятия. В горах объявлена лавинная опасность.

Порывы ветра, которые достигали 25-30 метров в секунду, повредили конструкции в новогоднем городке: частично разрушен домик для обогрева, незначительные повреждения получили световые конструкции и украшения.

Сейчас идут восстановительные работы. Вскоре их планируют завершить.

ЕЧ

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