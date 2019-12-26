В Петропавловске-Камчатском ветер разрушил конструкции новогоднего городка

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26 декабря 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Сильный ветер стал причиной поломки некоторых строений в новогоднем городке Петропавловска-Камчатском. Об этом сообщила мэрия краевого центра города.

Известно, что в ночь на четверг к берегам Камчатки подошел циклон, который принес на полуостров осадки и сильный ветер. В школах города были отменены занятия. В горах объявлена лавинная опасность.

Порывы ветра, которые достигали 25-30 метров в секунду, повредили конструкции в новогоднем городке: частично разрушен домик для обогрева, незначительные повреждения получили световые конструкции и украшения.

Сейчас идут восстановительные работы. Вскоре их планируют завершить.