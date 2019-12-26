Эксперт рассказал, как правильно заряжать смартфон

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26 декабря 2019, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Эксперт из Германии Доминик Шульте рассказал о распространенной ошибке, которую совершают практически все владельцы смартфонов. По его словам, привычное действие сокращает срок службы аккумулятора.

Шульте предупредил, что после полного заряда батареи смартфона его нужно отключать от зарядки. Специалист заявил, что ресурс батареи медленнее расходуется, если заряд опускается до 30-50%.

Эксперт дал совет заряжать гаджеты по утрам. Также он подчеркнул, что с течением времени литий-ионные аккумуляторы могут прийти в негодность из-за трансформации химического состава.